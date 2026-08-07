Volley B1 donne, Angelini Cesena: ecco la schiacciatrice Francesca Folli

L’Angelini Cesena mette a segno un nuovo innesto di spessore in vista della prossima stagione di B1: a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di coach Lucchi arriva Francesca Folli, schiacciatrice di Massa Lombarda, classe 2002, atleta di esperienza per la categoria nonostante la giovane età.

Folli inizia a giocare all’età di 8 anni, a 15 esce di casa per approdare al Volley Team Bologna, dividendosi tra Under e serie C; dal 2018, nel suo ultimo anno Under 18, sbarca alla Clai Imola, partecipa al campionato di B2, conquista la promozione in B1 con tre giornate di anticipo. Rimane a Imola per cinque stagioni; nel novembre 2022 si ferma per un infortunio al crociato a cui segue l’intervento e una lunga riabilitazione; torna in campo a Forlì nel 2024/25, sempre in B1, dove è rimasta anche nella scorsa stagione, ricoprendo il ruolo di capitano. «Sono molto entusiasta – commenta – di arrivare a Cesena. È una società che conosco da avversaria e che ho sempre visto crescere, anno dopo anno. Qui ritrovo la Gio (Gregori, ndr) con cui avevo stretto un bellissimo legame a Forlì. Poi c’è Benazzi, per cui nutro una grandissima stima, insomma penso proprio che ci sarà da divertirsi. A livello di obiettivi, tendo sempre a volare basso ma credo che potremo vivere un’annata interessante».

182 centimetri, braccio potente e grande spirito di sacrificio in seconda linea, Folli è un’atleta completa e preziosa per gli equilibri di squadra: «Mi reputo una giocatrice molto concentrata, energica ed empatica; mi auguro di crescere tanto, sia a livello tecnico che tattico e di dare il mio contributo affinché la squadra possa esprimersi al meglio, costruendo un ambiente sereno».

Non solo pallavolo, fuori dal campo è anche una studentessa di Scienze Informatiche, prossima alla laurea magistrale. Un volto noto tra i tifosi bianconeri, che negli ultimi anni l’hanno vista dall’altra parte della rete: «Non vedo l’ora – conclude – di iniziare a lavorare in palestra; sarà una sfida importante che affronterò con entusiasmo e tanto impegno».