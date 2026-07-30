Volley B1 donne, Angelini Cesena e Benazzi avanti insieme

Giada Benazzi ha detto “Sì”: l’opposto classe 1992, autentica colonna portante delle ultime cinque stagioni di serie B1 femminile del Volley Club, continuerà ad emozionare i tifosi di Gruppo Angelini – VCC Cesena anche per la stagione 2026/27. Bolognese di nascita ma romagnola d’adozione, il capitano bianconero, 180 cm di pura determinazione, arrivò a Cesena nell’inverno del 2021, dando inizio ad una storia ricca di successi, traguardi e momenti memorabili.

Le riflessioni dopo l’ultimo anno sono inevitabili, sia da capitano sia da atleta matura: «La scorsa stagione – attacca Benazzi – è stata sicuramente una delle più particolari e intense della mia carriera. Tutto quello che è successo mi ha dato la possibilità di conoscermi meglio, come atleta e come persona; alla fine, credo che siano le stagioni più complicate quelle che lasciano qualcosa in più».

Il cambio di ruolo iniziale, poi il dietrofront, la capacità di non mollare mai, il massimo impegno sempre: «La scelta di rimanere a Cesena è stata abbastanza naturale: qui sento di avere ancora qualcosa da costruire e, soprattutto, qualcosa da dare. Dopo una stagione così particolare, ho bisogno di dare continuità e di ripartire da una realtà in cui mi sento parte di un progetto».