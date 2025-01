Volley B1 donne. Angelini Cesena discontinua, il presidente Morganti: “Servono concentrazione e fiducia nei nostri mezzi”

Il bilancio del Volley Club dopo dodici partite di campionato può essere ritenuto nel complesso positivo. Le ragazze di Lucchi, al sesto posto in classifica con 21 punti, hanno mostrato momenti di buona pallavolo (quattro vittorie in partenza) alternati a periodi di discontinuità e sono arrivate cinque sconfitte.

«Siamo allineati con i nostri progetti - spiega il presidente Maurizio Morganti - l’obiettivo restano ovviamente i play-off. Il problema è la discontinuità: il nostro è un andamento a strappi che fa soffrire».

Nel ko a Verona (3-0) si sono notate alcune lacune all’interno della squadra. «L’approccio alla partita è stato completamente sbagliato. Concentrazione e voglia di stare in campo con attenzione, sono fondamentali per trovare continuità nei risultati».

Due partenze chiave hanno indebolito l’organico del Volley Club: la schiacciatrice Elena Missiroli tornata all’Olimpia Teodora e la stella Laura Melandri salita a Imola in A2.

«Nonostante le partenze, gli obiettivi rimangono gli stessi, dobbiamo rimanere sul pezzo, perché la squadra è forte ed è sostanzialmente quella dello scorso anno. Non ci regalerà niente nessuno, noi continueremo a soffrire ma lavorando e dando il massimo in campo».

Non sono previste operazioni in entrata. «Non acquisteremo nuove giocatrici; l’organico è buono e a questo punto del campionato non cercheremo rinforzi. Dobbiamo solo avere fiducia nei nostri mezzi».

Le romagnole hanno finora ottenuto 1101 punti, una delle migliori medie realizzative del campionato, ma sono preoccupanti i dati difensivi: 1051 punti concessi, con cinque match chiusi al tie-break (quattro sconfitte e una vittoria). «Tutte le partite che abbiamo perso sono state caratterizzate da troppi errori, ora sarà fondamentale giocare con attenzione per dare filo da torcere a chiunque».

La prossima partita contro Forlì sarà decisiva per il futuro? «Sono fiducioso, c’è tanto margine di recupero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA