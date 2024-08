Volley B1 donne, alla Lasersoft Riccione ecco la centrale Matilde Calvelli

Secondo innesto di mercato in entrata per Lasersoft Riccione che da il benvenuto a Matilde Calvelli, centrale classe 2005, di Arezzo. Matilde cresce pallavolisticamente nella squadra vicino casa della Capolona-Subbiano Pallavolo Ar, per poi approdare in Veneto nella Union Volley Jesolo, dove ha disputato il campionato Under 18 e serie B2. La stagione seguente 22/23 si trasferisce in Umbria alla Bartoccini Perugia. La passata stagione vede Matilde riavvicinarsi alla sua Toscana, precisamente a Stia nella VBC Arnopolis.