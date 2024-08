Volley B1 donne, a Cesena l’alzatrice Sofia Casali

Non si ferma il mercato di Cesena. Nuovo annuncio per l’Elettromeccanica Angelini che arruola Sofia Casali a completare il reparto palleggiatrici. Di Ravenna, classe 2006, inizia a giocare a pallavolo a 10 anni alla Teodora, poi diventata Mosaico: in quegli anni partecipa al Trofeo delle Province e anche alle Selezioni Regionali con giocatrici di un anno più grandi. Parallelamente gioca in serie D, centra la promozione in serie C in Under 16 e nel 2022/23 gioca in serie B1 sempre a Ravenna.

La scorsa stagione ha giocato l’ultimo anno di Under 18 per il sodalizio Libertas Forlì-Mosaico Ravenna: approdata alla Final Four Regionale, ha battuto in semifinale Piacenza, poi pur perdendo la finale contro Anderlini Modena ha guadagnato comunque l’accesso alle Finali Nazionali. E ha vinto il premio come miglior palleggiatrice. Titolare anche in serie B2, ha centrato la salvezza con un mese di anticipo.

Casali è sicura di aver fatto un’ottima scelta: «Cesena – commenta – è per me l’opzione migliore che potessi volere: Lucchi è un bravo allenatore, specialmente con le giovani, e mi aspetto di crescere tanto e di trovarmi bene. Giocare qui mi permetterà anche di finire le scuole superiori (Ragioneria) che frequento a Ravenna senza troppi compromessi tra studio e volley».

Da sempre ha giocato, con i suoi 176 cm, come palleggiatrice: «Sono una giocatrice molto determinata, so bene dove vorrei migliorare e dove mi sento più sicura e mi auguro di acquisire ancora più consapevolezza. Spero anche di inserirmi bene in una squadra che è già bella affiatata e di divertirmi insieme alle mie future compagne giocando un buon campionato. Essere in B1 mi carica molto, manca poco e finalmente si inizia».