Volley B, Forlì, Rubicone InVolley, Ravenna e San Marino: poker romagnolo nel girone D

Il campionato di Serie B maschile, girone D, promette anche quest’anno spettacolo e grande equilibrio, con un gruppo di squadre ambiziose e altre pronte a lottare fino all’ultima giornata per la permanenza in categoria. Al centro della scena ci sono le romagnole, che presentano situazioni e obiettivi molto diversi ma accomunate dalla voglia di confermarsi protagoniste in un torneo che si annuncia più competitivo che mai.

La Querzoli Forlì di Claudio Visani riparte con l’obiettivo di vivere un campionato di vertice dopo la buona stagione d’esordio nel girone D. Il roster è esperto e ben bilanciato, con innesti di qualità come Mattia Massaro e Andrea Graziani dal Rubicone e l’arrivo del libero Matteo Pirazzoli da Bari. L’esperienza di Bigarelli e Kunda in diagonale sarà la chiave di volta per una squadra che punta dritta ai playoff.

Il Rubicone InVolley, reduce da un eccellente secondo posto nella scorsa regular season, riparte dal tecnico Stefano Mascetti e da un gruppo rinnovato ma competitivo. Con Mazzotti e Tenore nel ruolo di opposti e l’aggiunta di Rossatti e Malual, la formazione cesenate ha tutto per confermarsi ai piani alti e sognare in grande.

Situazione diversa per la Robur Ravenna, che torna in B con una squadra giovane e ambiziosa affidata a Francesco Mollo. Gli innesti dal vivaio di Civitanova (come Laraia, Gatto e Da Boit) si uniscono a elementi di casa come Gardini e Fiorini, in un mix interessante che punta a una salvezza tranquilla.

Più complesso il cammino che attende il San Marino Volley, affidato a Roberto Pascucci. Dopo il buon settimo posto dello scorso anno, i titani ripartono da Rondelli in regia e dal giovane Conti opposto, con l’aggiunta del centrale Facchi da San Severino. L’obiettivo sarà mantenere la categoria in un contesto molto competitivo.

Tra le favorite per la promozione spiccano le marchigiane: Paoloni Macerata, Loreto e Osimo hanno costruito organici solidi e di valore. Macerata si affida ancora a Francesco Bernetti, con il veterano Tobaldi a guidare il gruppo; Loreto punta sulla continuità di gioco e sull’esperienza di Torregiani e Campana; Osimo, reduce dalla cavalcata trionfante dello scorso anno (poi con rinuncia alla A3) con Giacomo Giganti in panchina, può contare sulla potenza di Stella e Santini e su un reparto centrali di spessore.

Occhio anche a Hokkaido Bologna, squadra giovane ma molto fisica, e a Ferrara, che con l’esperto Dall’Olio ha costruito un roster profondo e ambizioso. Grottazzolina, Castelferretti e San Severino restano mine vaganti: formazioni in grado di strappare punti pesanti a chiunque, soprattutto tra le mura amiche. Per la salvezza si preannuncia bagarre: Montorio e Torre San Patrizio sembrano destinate a soffrire, ma potrebbero contare sull’esperienza dei rispettivi allenatori (Rosichini e Mobbili) per evitare le ultime posizioni.