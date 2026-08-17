Volley B, Forlì, che colpo: arriva Pietro Margutti

Importante ulteriore innesto di mercato per il Volley Forlì in vista della stagione 2026-2027. Dopo l’arrivo dell’opposto Mazzotti, la società biancoblu annuncia con grande entusiasmo l’arrivo dello schiacciatore/ricevitore Pietro Margutti, profilo di altissimo livello e con una profonda esperienza maturata nei campionati di Serie A.

Classe 1998, 190 cm d’altezza, Margutti vestirà la maglia numero 9. Giocatore completo e di straordinaria solidità tecnica, vanta un curriculum che parla da sé: ben 11 stagioni tra A1, A2 e A3 per un totale di 286 partite ufficiali, 1.715 punti a referto e ben 170 muri vincenti.

Nativo di Ravenna, Pietro è figlio d’arte: il padre Stefano è stato un pilastro del volley italiano e campione d’Europa con la Nazionale nel 1989. Tra i migliori fondamentali del nuovo schiacciatore forlivese c’è proprio la ricezione (è stato il miglior ricevitore della Serie A3) garantendo un contributo fondamentale per la stabilità e l’equilibrio del sestetto.

Soprannominato fin da bambino “Pik”, Margutti esordisce ad altissimi livelli giovanissimo, andando a referto in Serie A1 con la Cmc Ravenna ad appena 14 anni. Il suo percorso tra i professionisti lo vede poi protagonista con il Club Italia in A2, Brescia, Gioia del Colle, San Donà di Piave, Macerata, fino alla vittoria dei playoff di A3 con Fano nel 2023/2024 e all’ultima esperienza in Serie A3 con la EnergyTime Campobasso, prima del passaggio alla 4 Torri Ferrara in Serie B dove ha confermato il suo valore di atleta fuori categoria.