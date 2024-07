Volley, Angelini main sponsor del Sitting Volley Cesena

Elettromeccanica Angelini raddoppia l’impegno con il Volley Club Cesena. Dopo aver rinnovato il ruolo di main sponsor della squadra di B1 femminile, l’azienda leader nel settore elettrico e termoidraulico rilancia come main sponsor anche della squadra di Sitting Volley.

«Siamo entusiasti – dichiara il co-amministratore Mattia Angelini – di consolidare il nostro legame con il Volley Club Cesena. Attraverso questa nuova intesa, vogliamo dare risalto e sostegno al Sitting Volley, una disciplina che incarna pienamente i valori di inclusione.

Crediamo fortemente nel connubio tra sport e attività sociale e siamo felici di contribuire alla crescita di questa squadra che da dieci anni rappresenta pienamente questo circolo virtuoso».

Il Sitting Volley, ovvero la pallavolo paralimpica, si pratica da seduti a terra senza ausili sanitari; è uno sport inclusivo che accoglie persone con disabilità fisica insieme a giocatori normodotati. A Cesena il settore è attivo dal 2014 e i risultati ottenuti a livello nazionale sono notevoli; la squadra è profondamente unita e ha contribuito alla crescita di atleti che sono entrati anche nel giro della Nazionale.

Entusiasta anche Monica Tartaglione, consigliere delegato del Volley Club Cesena per le attività del Sitting Volley: «La partnership tra Elettromeccanica Angelini e il settore paralimpico del Club rappresenta un’alleanza vincente all’insegna dei valori positivi e dell’impegno concreto per l’inclusione sociale. Sostenendoci, Elettromeccanica Angelini dimostra quanto le aziende possano essere protagoniste attive nella promozione dello sport come strumento di crescita personale e sociale».