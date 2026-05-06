Volley A3 donne, Teodora Ravenna: fumata nera per il passaggio di proprietà

Sono saltate le trattative per il passaggio di proprietà della storica Olimpia Teodora volley, fresca di promozione in A3 femminile ma alle prese con una situazione economica molto difficile. Lo annuncia in una nota il sindaco Alessandro Barattoni: “Leggo, per l’ennesima volta, alcuni virgolettati del presidente dell’Olimpia Teodora che tira nuovamente in ballo l’amministrazione comunale associandola ai problemi economici della società che presiede. Ci tengo, per questo, a precisare alcuni aspetti che ritengo importanti nell’interesse di tutte le persone coinvolte e di tutti coloro che hanno a cuore la Pallavolo femminile a Ravenna. Il rapporto tra Olimpia Teodora e Comune di Ravenna è legato esclusivamente alla concessione di ore palestre in base a un bando preesistente al mio insediamento; dilazioni e rateizzazioni sono concesse nei casi previsti dalla legge 160 del 2019 e secondo quanto stabilito dal vigente regolamento generale delle Entrate a tutti i contribuenti del Comune di Ravenna. A partire dall’estate scorsa la società ha scelto, legittimamente, di puntare sulla prima squadra - ci tengo qui a rinnovare i miei complimenti alle pallavoliste e allo staff tecnico per il risultato ottenuto nonostante le difficoltà - decidendo al contempo di diminuire l’investimento nel settore giovanile. Una scelta che ha creato difficoltà a parecchie famiglie e che grazie al lavoro e alla disponibilità di altre società è stata assorbita permettendo a tante bambine e ragazze di continuare a praticare lo sport che amano anche nella stagione 2025/2026. In quest’anno da sindaco mi hanno chiesto appuntamenti tecnici, genitori di ragazze del settore giovanile e fornitori che mi hanno presentato elementi di criticità che non si sono attenuati durante la stagione agonistica”.