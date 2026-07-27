Volley A3 donne, ecco le avversarie dell’Olympia Ravenna nella nuova avventura

La nuova A3 donne è pronta a prendere il via e tra le protagoniste della stagione inaugurale ci sarà anche l’Olympia di Navigazione Ravenna. La Federazione ha dato vita a una categoria destinata a colmare il divario tra la B1 e l’A2, con l’obiettivo di alzare il livello tecnico dei campionati nazionali e offrire un percorso di crescita più graduale alle società. Saranno 16 le squadre al via, suddivise in due gironi da 8, che affronteranno una prima fase con gare di andata e ritorno. Al termine, le prime 4 di ciascun raggruppamento accederanno alla Pool Promozione, le ultime 4 disputeranno la Pool Salvezza, affrontando esclusivamente le squadre provenienti dall’altro girone e portandosi dietro i risultati ottenuti nella prima fase contro le dirette concorrenti. Le prime tre di Pool Promozione saliranno in A2, con la quarta che disputerà il Play-In con la quintultima della A2 (a patto che non sia il Club Italia). Al termine della Pool Retrocessione, invece, le ultime 4 classificate retrocederanno in B1.

Per l’Olympia di Navigazione è stata un’estate tutt’altro che semplice, caratterizzata da qualche incertezza sull’iscrizione, alla fine effettuata. Ravenna lotterà per la salvezza ma la sensazione è che il roster (annunciata la straniera: è la 18enne slovacca Linda Kovalcikova) possa offrire qualcosa in più.

Ravenna è nel Girone B, con le venete Giorgione Castelfranco Veneto, Arena Verona e Aduna Padova, l’emiliana V&V Modena, la campana Co.Ge. Vesuvio Oplonti Napoli, la pugliese Zero5 Castellana Grotte e la calabrese Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, società che punta a ritagliarsi un ruolo importante anche nel settore femminile.

Si parte il 17-18 ottobre, con la regular season che si chiuderà tra il 2 e il 3 gennaio 2027. Pool Promozione e Pool Retrocessione si svolgeranno con gare di andata e ritorno dal 16-17 gennaio al 17-18 aprile.

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