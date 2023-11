Volley A2, Una splendida Consar vince in tre set in casa dell’Emma Villas Siena

Emma Villas Siena-Consar Ravenna: 0-3 (20-25, 22-25, 31-33).

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 17, Trillini 3, Nevot 2, Tallone 6, Krauchuk 11, pierotti 6, Bonami (libero), Milan 1, Gonzi. N.e. Acuti, Picuno, Coser. All.: Graziosi.

CONSAR RAVENNA: Mancini 2, Mengozzi 13, Bovolenta 13, Bartolucci 8, Orioli 10, Falardeau 9, Goi (libero), Russi 1, Feri 1. N.e. Chiella, Panciocco, Arasomwan, Grottoli, Menichini. All.: Bonitta.

ARBITRI: Merli e Grossi.

NOTE. Durata set: 28’, 32’, 41’. Totale 1h 41’.

La Consar da trasferta è uno spettacolo e vince in tre set in casa della vice-capolista Emma Villas Siena. A distanza di 18 giorni, la squadra di Bonitta è tornata a giocare a Santa Croce sull’Arno: il 1° novembre sbranò i Lupi in tre set, in questo anticipo del 7° turno di campionato di A2 Mengozzi e compagni hanno sconfitto in modo limpido i senesi.

Così negli altri due anticipi: Cuneo-New Mater 1-3, Prata-Ortona 3-0.