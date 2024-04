La Consar Ravenna si butta via ed è costretta ad andare alla bella. In vantaggio di due set (13-25, 22-25), la squadra di Bonitta si smarrisce dopo aver perduto il terzo parziale in volata (25-22), crolla nettamente nel quarto set (25-15), parte male nel quinto, pareggia a quota 14 ma non riesce ad arginare il Prata di Pordenone, che si impone 17-15 al tie-break e porta la serie alla bella in programma domenica alle ore 18 al Pala Costa e non al Pala de André.