Volley A2, Orioli: «Consar meritatamente in semifinale»

La Consar festeggia la qualificazione alla semifinale play-off grazie alla nettissima vittoria in garatre dei quarti contro la Tinet Prata Pordenone e ora la testa è tutta al match di giovedì sera alle 20,30 per garauno a Grottazzolina.

Nella tana del PalaCosta, Ravenna ha messo in mostra tutte le sue qualità: un ottimo servizio (otto ace di cui cinque del solo Orioli) un perfetto muro (otto totali di cui quattro Mengozzi e tre Bartolucci), un regista come Russo che con palle spinte e giocate estrose ha permesso a tutti gli attaccanti di mettersi in mostra, con particolare incisività soprattutto da parte del neo acquisto Alexandros Raptis, che si è calato subito nella parte del protagonista anche forte di quel numero 15 sulle spalle che fu alcuni lustri fa di Karch Kiraly.

E poi Mattia Orioli, che ha giocato un match da assoluto protagonista, con 16 punti di cui 5 ace e 11 attacchi vincenti (69%) senza errori e senza subire un solo muro. «Era una gara fondamentale, l’abbiamo affrontata con il solo obiettivo di vincerla - esordisce il giovane schiacciatore ravennate -. La sconfitta di Pordenone, dopo essere stati avanti 2-0, ha bruciato molto e non vedevamo l’ora di riscattarla. Nonostante il risultato negativo, Bonitta alla fine del match perso a Prata, si era raccomandato di restare uniti e positivi, In settimana abbiamo lavorato molto bene e in campo abbiamo messo tutte le energie possibili per fa sì che non fosse l’ultima partita di questi play-off: meritavamo la semifinale e siamo contenti di essercela guadagnata».

A Grottazzolina la Consar si troverà davanti la grande protagonista della regular season, capace di vincere 21 delle 26 partite come fece Vibo Valentia la scorsa stagione. Sarà quindi una partita difficile, ma da affrontare con la consapevolezza di aver dato filo da torcere in campionato sia all’andata (ko 3-1 con tutti i set persi ai vantaggi) e al ritorno (sconfitta 3-2, 15-13 al tie-break).

«Sarà un match molto difficile perché loro sono stati i protagonisti assoluti del campionato, ma noi siamo consapevoli di aver combattuto nei due scontri diretti. Anche loro sentiranno la pressione, sarà una serie bella ed equilibrata».

Garadue si giocherà al Pala De André domenica prossima alle ore 18 (eventuale garatre a Grottazzolina mercoledì 17) e la società Porto Robur Costa attiva la prevendita dei biglietti con prelazione per gli abbonati. Online, dal sito ufficiale del club www.portoroburcosta2030.it/biglietteria, è possibile per abbonati e tifosi acquistare il biglietto già oggi: il diritto di prelazione si chiude venerdì alle 22, la vendita libera dei biglietti è attiva fino alle 12 di domenica. E’ attiva anche una prevendita all’ingresso principale del Pala Costa nei pomeriggi di mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30. Sarà possibile far valere il diritto di prelazione e acquistare il biglietto.