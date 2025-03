Volley A2, la Consar ha vinto più di tutti quest’anno

è stata una festa per tutti al termine dell’incontro vinto per 3-2 dalla Consar a Macerata nell’ultimo match di regular season. I marchigiani, grazie al punto conquistato, hanno infatti raggiunto la matematica salvezza nella loro prima stagione in A2, mentre i ravennati hanno ottenuto la ventesima vittoria di un campionato vissuto sempre ai vertici.

Se per numero di successi i romagnoli risulterebbero primi in classifica, avendo vinto 20 match contro i 19 di Prata e Brescia, la modalità di calcolo dei punteggi premia proprio friulani e lombardi che hanno vinto un maggior numero di partite da tre punti. La Consar infatti, oltre ad aver il maggior numero di vittorie, è anche la squadra con il maggior numero di successi al quinto set, ben otto sui nove tie-break disputati, un andamento che, se confermato, potrà essere molto utile nei play-off dove conteranno solo le vittorie.

L’ultima giornata ha decretato le due retrocessioni (Palmi e Reggio Emilia), nonché gli abbinamenti per i play-off con Prata, vincitrice della regular season, che entrerà in gioco solo in semifinale. Cuneo sfiderà Aversa (la vincente sfiderà Prata), Brescia contro Acicastello e Consar-Siena.

A fare il punto della situazione è il vice allenatore della Consar, Saverio Di Lascio, nello staff giallorosso per il secondo anno e nominato vice della nazionale maschile Under 21, a conferma delle sue grandi qualità e delle capacità nel plasmare giovani atleti: «Sia la squadra di quest’anno che quella della scorsa stagione erano imperniate sui giovani - dichiara il tecnico - ragazzi che hanno dimostrato una grande voglia di crescere e migliorare e che nel loro percorso, fatto di tanti alti e qualche basso, com’è normale sia nel loro processo di crescita, hanno dimostrato di poter centrare lo scorso anno un quarto posto e quest’anno un terzo, unica squadra a confermarsi a questi livelli. Il risultato dimostra la bontà del progetto e la qualità dei giovani che sono passati qua in questi due anni».

In vista dei play-off cosa significa aver vinto venti partite e otto tie-break suoi nove disputati? «Sicuramente è importante il fatto che siamo la squadra che vinto di più - prosegue Di Lascio - i ragazzi devono essere fiduciosi e propositivi per tutto il percorso che hanno fatto, per come sono cresciuti tatticamente, tecnicamente e caratterialmente e queste vittorie sono la conseguenza del grande lavoro svolto. Ora arrivano le partite più belle da giocare».

Siena sarà uno degli avversari più ostici, avendo vinto le ultime otto gare disputate. «E’ stato un campionato equilibratissimo e con un livello molto alto - conclude il vice-coach - per cui un avversario vale l’altro, comunque Siena ha ottenuto 27 punti nel girone di ritorno, seconda solo a Prata ed è una squadra tosta con giocatori di esperienza internazionale come Nelli e Randazzo, per cui dovremo dare il 100% ed affrontare la serie di match con fiducia, coraggio e determinazione».