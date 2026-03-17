Volley A2, la Consar ha proprio cambiato marcia e trova sempre nuovi protagonisti

La Consar, ottenendo una vittoria da tre punti in Sicilia, ha a sua volta raggiunto i bresciani a quota 47 restando però in quarta posizione avendo una vittoria in meno dei lombardi.

Domenica la sconfitta 3-2 di Prata a Brescia e la concomitante vittoria da tre punti di Pineto contro il già retrocesso Cantù, ha permesso agli abruzzesi di raggiungere i friulani in vetta alla classifica e di sorpassarli in virtù del maggior numero di vittorie, 17 contro 16.

Una Consar formato play-off è tornata vittoriosa dalla difficile trasferta di Catania ed è prontissima ad affrontare il big match di domani sera alle ore 20 contro Prata di Pordenone.

La volata del campionato sarà quindi tutta da gustare con la Consar che potrà contare sul fattore campo in ben due scontri diretti, il primo appunto domani contro Prata di Pordenone e il secondo domenica 29 marzo nell’ultima giornata del girone di ritorno con Pineto.

Tra i due big-match i romagnoli saranno impegnati nella trasferta di Fano, dove affronteranno tanti ex, come il coach Bonitta e i centrali Mengozzi e Ricci che avranno bisogno di punti per centrare la salvezza e perché no, un posto nei play-off, distanti solo due punti.

La Consar che si è imposta per 3-1 a Catania ha mostrato di che pasta è fatta, perdendo ai vantaggi il primo set ha poi ingranato la quarta e ha lasciato agli isolani solo le briciole nei tre parziali successivi.

Le statistiche raccontano di una netta superiorità dei ravennati in ogni fondamentale, con ben cinque giocatori in doppia cifra e con prestazioni da incorniciare, come quella del regista Russo sempre lucido in ogni momento e quella del centrale Bartolucci autore di 15 punti di cui ben 5 a muro, capace di portarsi in vetta alla classifica dei migliori muratori dell’A/2 con 64 Block e risultando il centrale con il maggior numero di punti, ben 235. Oltre a Bartolucci c’è un altro centrale ravennate che sorride, Nicolò Ciccolella, partito per la prima volta nel sestetto titolare che ha chiuso con 11 punti e una percentuale in attacco del 75%.

«Ho saputo che sarei partito titolare solo pochi minuti prima dell’inizio della partita - esordisce il centrale pugliese - il mio obiettivo era quello di aiutare il più possibile la squadra. Sono soddisfatto della mia prova e molto contento della prestazione di tutta la squadra. Abbiamo portato a casa una vittoria importante, siamo stati bravissimi a impostare il nostro ritmo di gioco e non adattarci alla partita, aggredendo l’avversario in tutti i fondamentali».

Ora vi attende Prata. «Sarà un’occasione d’oro per noi in vista del posizionamento per i play-off. Prata viene da un periodo difficile ma resta una delle squadre più forti del campionato. Dovremo tirare fuori tutto quello per cui stiamo lavorando e metterlo in campo per poter dire la nostra contro una squadra di questo calibro».