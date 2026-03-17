Volley A2, la Consar ha proprio cambiato marcia e trova sempre nuovi protagonisti

Una Consar formato play-off è tornata vittoriosa dalla difficile trasferta di Catania ed è prontissima ad affrontare il big match di domani sera alle ore 20 contro Prata di Pordenone.
L’equilibrio nelle parti alte della classifica di A2 continua a farla da padrone e ogni settimana la classifica si muove costantemente.
Domenica la sconfitta 3-2 di Prata a Brescia e la concomitante vittoria da tre punti di Pineto contro il già retrocesso Cantù, ha permesso agli abruzzesi di raggiungere i friulani in vetta alla classifica e di sorpassarli in virtù del maggior numero di vittorie, 17 contro 16.
La Consar, ottenendo una vittoria da tre punti in Sicilia, ha a sua volta raggiunto i bresciani a quota 47 restando però in quarta posizione avendo una vittoria in meno dei lombardi.