Volley A2, La Consar ha mostrato il volto migliore in vista del decisivo tour de force

Chi ben comincia è a metà dell’opera dice un vecchio proverbio. La Consar Ravenna ha ben cominciato l’intenso mese di partite che la porterà alla fine del girone di ritorno ed alla determinazione della griglia dei play-off. La bella vittoria per 3-0 contro Sorrento ha messo in luce una Consar brillante in attacco con un 56% di efficacia, con punte del 64% nel primo parziale e con un servizio tornato efficace come nella prima parte del torneo. Tra i singoli si sono messi in luce il sempre più concreto Manuel Zlatanov che sabato prossimo compirà 18 anni e che ha chiuso con 16 punti compresi 4 muri e 3 ace, grande prova anche per il centrale Filippo Bartolucci autore di 11 punti con l’83% in attacco. Molto bene l’opposto Dimitrov che ha chiuso con il 64% di positività ed il centrale Andrea Canella, autore di 3 muri punto e nominato Mvp del match e festeggiato a fine gara anche da Simba, il suo bellissimo Golden Retriver che indossava la maglia del suo padrone: «Sono contento per l’Mvp - esordisce Canella - ma tutta la squadra ha giocato bene contro Sorrento. Eravamo molto carichi perché tornavamo in campo dopo una settimana di pausa e sono stato felice di vedere la squadra migliorata dopo due settimane di allenamenti dove abbiamo testato tante situazioni».

Andrea Canella prova a spiegare quali siano state le armi in più di Ravenna: «Abbiamo fatto ottimi break con il servizio e con il fondamentale muro-difesa - prosegue il centrale -inoltre siamo stati molto concentrati per tutta la gara, riuscendo a rispondere a Sorrento, una squadra che non ha mai mollato per tutto il match».

Le due settimane di lavoro in palestra hanno consentito alla squadra di avvicinarsi alla forma play-off: «Abbiamo lavorato sodo per arrivare belli carichi alla gara contro Sorrento ed a questo periodo intenso di partite, che ci vedrà in campo ben sei volte da qui a fine mese».

Domani sera alle ore 20 la Consar sarà infatti impegnata sul difficile campo di Brescia, diretta avversaria che cercherà di insidiare il terzo posto dei ravennati, essendo dietro di sole due lunghezze. Seguiranno il match casalingo contro Siena, la trasferta a Catania poi, nell’ordine, il big-match al De André contro Prata, la trasferta a Fano contro l’ex tecnico Marco Bonitta, infine lo scontro diretto che potrebbe essere decisivo per il secondo posto e che chiuderà la regular season, il 29 marzo in casa contro l’Abba Pineto.

«Dobbiamo pensare una partita per volta - conclude Canella - la partita di Brescia sarà molto impegnativa ed un ottimo test in vista dei play-off, cercheremo di ottenere più punti possibili».