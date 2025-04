Volley A2, la Consar è uscita in anticipo, c’è amarezza, non rimpianti

Tanta amarezza in casa Consar dopo l’eliminazione dai play-off per la promozione in Superlega a seguito delle sconfitte per 3-1 in casa e 3-2 domenica in garadue a Siena.

Riguardando le statistiche dell’ultimo, decisivo match, si può notare come la prova di Ravenna sia stata superiore a quella dei padroni di casa in molti fondamentali: dall’attacco (55% contro il 50% di Siena) alla ricezione (67% contro 66%) riuscendo in questo modo a migliorare le basse statistiche di garauno, dove soprattutto in attacco, la Consar aveva mostrato grandi problemi. Parità per quanto riguarda i muri, dieci a testa, Siena è risultata superiore al servizio con otto ace, di cui ben sei del solo Nelli contro i tre dei romagnoli. E’ stato proprio Gabriele Nelli, opposto della formazione toscana, a meritarsi l’Mvp con una prova da Superlega, conclusa con 31 punti al suo attivo. Per la Consar hanno ben figurato Copelli al centro con il 71% di positività, Zlatanov (subentrato a un Vukasinovic mai apparso l’auspicabile arma in più in questi play-off) che nonostante la giovane età si è dimostrato freddo e lucido sia al servizio, senza errori nelle sue dodici volte al servizio, con tanti problemi causati alla ricezione avversaria, mentre in attacco ha prodotto sei punti col 60% e in ricezione ha chiuso con il 57%.

«Purtroppo la nostra buona prova di domenica non è bastata per vincere e andare alla bella - esordisce lo schiacciatore Alessio Tallone -. Anche se io detesto perdere, quando si perde bisogna dare merito agli avversari. Questo è lo sport dove vince sempre chi gioca meglio, quindi complimenti ai nostri avversari».

Resta il rammarico di non aver centrato la qualificazione alla semifinale nonostante una grande regular season che aveva permesso alla Consar di centrare il terzo posto in classifica, potendo giocare il primo match in casa contro Siena.

«Non ho rammarichi per garauno anche perché pensando al lungo periodo, ci sta giocare una partita non al massimo - prosegue Tallone - purtroppo è successo in un match importante. Garadue ce la siamo giocata alla pari, ma Siena nelle due partite ha dimostrato di essere più in forma di noi in questo momento. Domenica hanno ottenuto di più dal servizio, ma la differenza l’hanno fatta due o tre palloni».

Che voti assegna Tallone a questa stagione? «Quest’anno ho conosciuto tanti giovani giocatori che vogliono fare della pallavolo la loro vita e questa è la vittoria più grande che un giocatore possa ottenere, quindi per questo non posso che dare un bel dieci. Come collettivo siamo cresciuti tantissimo, abbiamo avuto qualche problema, ma queste ultime partite non possono cancellare quanto di buono fatto nella regular season per la quale darei un nove, mentre un voto più basso va alla nostra prestazione in queste due partite di play-off dove comunque ci abbiamo provato».