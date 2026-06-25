Volley A2, la Consar e Mollo si dicono addio

È arrivato il tempo dei saluti anche per Francesco Mollo. Dopo tre annate nei ranghi del Porto Robur Costa 2030 come allenatore del settore giovanile e come responsabile tecnico di tutto il vivaio, il giovane allenatore piemontese si appresta ad affrontare un’importante esperienza da primo allenatore all’estero. Mollo ha infatti firmato per il Metalurh Pernik, formazione del massimo campionato bulgaro e come l’estate scorsa anche questi mesi estivi li passerà in collegiale con la nazionale Under 20 della Bulgaria.

«Quella di Ravenna è stata per me un’esperienza entusiasmante – sottolinea Mollo - che mi ha fatto crescere come persona e come allenatore. Ringrazio il presidente per la fiducia che mi ha sempre accordato e ringrazio tutti coloro con cui ho lavorato: ho dato tanto e ho ricevuto tantissimo. Lascio un settore giovanile in crescita, con grandi numeri e un elevato potenziale. Lasciare Ravenna è molto difficile perché qui si sta bene e si lavora nel modo migliore ma mi attende un’avventura professionale che spero mi permetta di crescere ancora di più e farmi fare altri passi avanti nel mio percorso di allenatore».

La società ringrazia Mollo per il grande lavoro svolto e il contributo fornito nell’ulteriore crescita del proprio settore giovanile e gli augura le migliori fortune professionali. Nei prossimi giorni sarà comunicato il nome del nuovo responsabile del settore giovanile.