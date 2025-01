Volley A2, la Consar autoritaria a Siena

Grande vittoria della Consar, la settima consecutiva. I ragazzi di Valentini sono passati con autorità sul taraflex di Siena, un 3-0 che consente ai giallorossi di conservare il primato in classifica. La Consar ha vinto senza eccessivi problemi il primo set (25-20) e sembrava avviata a un facile successo anche nel secondo. Sul 19-13 però è iniziata la rimonta dei toscani che hanno trascinato ai vantaggi Ravenna, brava e fredda per imporsi 28-26. Un colpo da ko per Siena che non ha opposto resistenza nel terzo parziale concluso 25-18.