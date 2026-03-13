Volley A2, La Consar affronta di slancio il gran finale

Settimana di lavoro per la Consar Ravenna che si prepara per il rush finale di questo imprevedibile campionato di serie A2. Tra le formazioni più imprevedibili del torneo c’è proprio la prossima avversaria dei romagnoli, quella Sviluppo Sud Catania capace di perdere in casa due domeniche fa contro il fanalino di coda Cantù, per poi vincere domenica scorsa per 3-1 sul campo della capolista Prata. La trasferta in terra siciliana sarà insidiosa perché Catania deve ottenere punti per restare in zona play-off e difendersi alle spalle dagli attacchi di Sorrento, Taranto e Porto Viro. Invece la Consar dovrà cercare di ottenere il numero massimo di punti per mantenersi agganciata alle parti alte della classifica e magari approfittare di qualche risultato inaspettato, che potrebbe permetterle di scalare qualche posizione, importante in vista dei play-off. La Consar vista domenica scorsa contro Siena è apparsa una formazione in crescita, capace di vincere due set per “manifesta superiorità” poi, dopo aver subito il ritorno degli ospiti, riuscire a ritrovare il carattere e vincere un quarto set che si era messo male. Tra i protagonisti della vittoria c’è lo schiacciatore bulgaro Samuil Valchinov, miglior realizzatore del match insieme al conterraneo Dimitrov con 16 punti, con un ottimo 62% di positività in attacco, 3 muri punto ed un buon 54% in ricezione: «Contro Siena sapevamo dell’importanza del match e battendo bene abbiamo vinto facilmente i primi due set -dichiara lo schiacciatore Valchinov - poi siamo stati bravi a non mollare quanto i toscani hanno reagito e per poco non ci hanno portato al tie-break. Abbiamo ottenuto tre punti importanti e la squadra ha ritrovato una buona continuità di gioco».

Ora l’obiettivo è Catania dell’ex Jan Feri, della vecchia volpe Leonel Marshall, dell’esperto Luka Basic, dell’opposto nigeriano Nwachukwu miglior attaccante della A/2 con 404 punti messi a segno in questa stagione e di Niccolò Volpe, secondo miglior muratore del campionato con ben 61 block siglati.

«Questo è un campionato davvero strano - prosegue lo schiacciatore bulgaro - forse lo possiamo considerare il campionato più equilibrato del mondo. Ogni domenica ci sono risultati imprevedibili, quindi nessuna avversaria è da sottovalutare. Stiamo preparando molto bene il match di Catania perché vogliamo tornare a casa con tre punti fondamentali per la nostra classifica».

Dopo la gara di Catania la Consar sarà attesa dal big-match infrasettimanale contro la capolista Prata di Pordenone che si giocherà al Pala De André mercoledì 18 marzo alle ore 20, poi trasferta a Fano contro l’ex coach Marco Bonitta, quindi il gran finale il 29 marzo in casa con l’Abba Pineto.