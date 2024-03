Volley A2, grande debutto della Consar nei play-off: Prata travolto 3-0 in 69 minuti

CONSAR RAVENNA-PRATA: 3-0 (25-13, 25-16, 25-16)

CONSAR: Mengozzi 5, Bovolenta 15, Raptis 9, Bartolucci 4, Russo 7, Orioli 13, Goi (libero). N.e.: Chiella, Arasomwan, Mancini, Feri, Grottoli, Menichini, Benavidez . All.: Bonitta.

PRATA: Petras 3, Katalan 3, Alberini, Terpin 4, Scopelliti 2, Lucconi 13, De Angelis (libero), Iannacone 2, Truocchio 2 .N.e.: Aiello, Bellanova. All.: Boninfante.

NOTE: Spettatori 870 per un incasso di 6.758 euro. Durata set: 23’, 23’, 23’ per un totale di 1h09’.

Comincia alla grande l’avventura della Consar nei play-off promozione di volley A2. La squadra di Bonitta, in una versione quasi perfetta, ha sconfitto 3-0 il temuto Prata di Pordenone con parziali che non lasciano dubbi sullo strapotere romagnolo: 25-13, 25-16, 25-16. Orchestrato alla grande da Russo in regia, tutto il collettivo giallorosso ha girato alla perfezione, compreso l’ultimo arrivato, il greco Alexandros Raptis che ha dato un saggio delle sue qualità. Il ritorno lunedì a Pordenone, eventuale bella domenica 7 aprile a Ravenna.