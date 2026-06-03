Volley A2 donne, Sofia Taiani torna alla Clai Imola

Dopo aver già vestito la maglia della Clai in B1 nella stagione 2021-22, Sofia Taiani torna a Imola per affrontare una nuova sfida nella categoria superiore riportando in biancoblu tutto il personale percorso di crescita maturato negli ultimi anni vissuti lontano dal PalaRuggi.

Giocatrice duttile e affidabile, Sofia può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo e, nel corso della sua carriera, ha sempre dimostrato una grande capacità di adattamento alla situazione, mettendosi a disposizione della squadra anche in seconda linea come libero. Proprio questa innata versatilità, unita ad una spiccata attitudine al lavoro e ad una forte personalità in campo, le ha permesso di ritagliarsi un ruolo importante in tutte le squadre nelle quali ha militato di recente.

Dopo l’esperienza imolese, Sofia ha proseguito il proprio percorso con il VTB Bologna, vivendo con addosso la maglia felsinea quattro stagioni ricche di gioie e soddisfazioni...e contribuendo in prima persona alla conquista di due Coppe Italia di serie B e di due splendide promozioni in serie A2. Esperienze preziose e formative che inevitabilmente l’hanno aiutata a crescere sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo umano, rendendola una giocatrice più matura e consapevole delle proprie potenzialità e del proprio valore.