Volley A2 donne, Simone Bendandi è il nuovo allenatore della Clai Imola

Ravennate classe 1976, Simone Bendandi ha ufficialmente firmato un contratto annuale che lo legherà alla Clai per la prossima stagione e sarà affiancato in panchina da Dominico Speek, confermatissimo nello staff tecnico imolese per dare continuità al progetto santernino dopo la storica e bellissima salvezza ottenuta appena due settimane fa grazie alla vittoria su Concorezzo.

Bendandi è stato in passato pallavolista di ottimo livello, di ruolo palleggiatore, con al suo attivo 178 presenze in serie A1 e 146 nella seconda serie nazionale, impreziosite dalla vittoria della Coppa Cev con la casacca dell’Area Ravenna nella stagione 1996/1997. Per lui anche 10 prestigiosi gettoni con la maglia della nazionale italiana, con la quale ha esordito nel maggio del 1998 nel match perso dagli azzurri contro l’Argentina a Catania.

Il suo personale percorso da allenatore inizia nel 2017 a Scandicci, in A1, nel ruolo di assistente che ricopre per un paio d’anni. La prima esperienza come head-coach lo riporta invece, nel 2019, nella sua Ravenna, in A2, dove rimane per tre stagioni consecutive ottenendo peraltro ottimi risultati. Nell’estate del 2022 arriva la chiamata di un top-club come Milano, squadra di altissimo livello nella quale torna a fare il secondo allenatore fino al 2024, prima di essere ingaggiato dal Bisonte Firenze, formazione alla cui guida ha affrontato lo scorso campionato di serie A1 durante il quale, nello scorso mese di gennaio, è stato esonerato dall’incarico.

Dal 2018 Simone ha anche fatto parte dello staff tecnico della nazionale italiana come assistente di Davide Mazzanti, esperienza conclusasi nel 2022 e che lo ha portato a conquistare da assoluto protagonista un argento mondiale ed un oro ed un argento europei oltre ad avergli dato la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020.