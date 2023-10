Volley A2 donne, Saguatti: “Omag, mi aspetto tante belle cose”

Il calendario appeso sulla parete della cucina di casa dice -5 alla sua settima stagione più una, e qualche spicciolo, in maglia

Omag-Mt. Numeri che regalano a capitan Giulia Saguatti un record: nessuna giocatrice in attività in A2 ha indossato per tanti anni la stessa casacca.

Orgogliosa di questo record?

«Orgogliosissima».

Cosa significa settima stagione più una e qualche spicciolo?

«Sono arrivata a San Giovanni nell’estate 2015 nell’allora Battistelli, in B1, e ho giocato ininterrottamente fino al termine del campionato 2019-2020 quando ho deciso di fermarmi per ragioni personali. Durante l’estate, però, il presidente Manconi mi chiese di dare una mano perché c’era un problema con una giocatrice (la brasiliana Lana Silva Conceicao che tardò ad arrivare, ndr) e così mi sono ritrovata a giocare diverse partite. Poi nella stagione 2021-2022 sono rimasta incinta di Alice e sono stata inattiva mentre la scorsa estate ho ripreso a giocare. Quindi con quella che partirà domenica sono sette stagioni regolari, qualche spicciolo, più una dove ho vestito i panni della tifosa».

Cosa rappresenta per lei San Giovanni in Marignano?

«Potrei dire tante cose, ne sottolineo solo una: casa. Qui sono cresciuta sia sotto il profilo umano sia sotto quello tecnico, qui ho conosciuto mio marito, qui è nata mia figlia... Qualsiasi cosa aggiungessi sarebbe superflua».

Domenica si parte con la trasferta di Offanengo: cosa si aspetta?

«Tante belle cose. Durante il precampionato abbiamo lavorato molto bene, si è respirata fin da subito un’aria di grande determinazione. Il gruppo è affiatato e le sconfitte con Macerata e Perugia lasciano il tempo che trovano. Siamo una squadra giovane, in crescita, e sono certa che se giocheremo d’insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni».

E delle avversarie cosa dice?

«Guardando i roster e un po’ di amichevoli mi sembra che il prossimo sarà un campionato di un livello più alto. Non ci sarà una schiacciasassi come Roma che ha fatto una stagione a sè, ma ci sono diverse società che puntano alla promozione. Speriamo di essere tra queste. Io sono molto fiduciosa, ma come dice il presidente, guardiamo di partita in partita. A Offanengo sarebbe ottimo vincere per prendere subito fiducia».