Volley A2 donne pool salvezza: gran colpo di un’eroica Clai Imola (0-3)

Trasporti Bressan Offanengo- Clai Imola Volley 0-3 (25-27; 22-25; 21-25)

offanengo: Bridi 1, Martinelli 15, Salvatori 6, Compagnin 4, Favaretto, Campagnolo ne, Bonetti (L) ne, Tellone (L), Rodic 9, Tommasini, Caneva 6, Nardelli 11, Pinetti 1, Bole ne. All. Bolzoni

IMOLA: Pomili 9, Rizzieri 2, Cavalli (L) ne, Mescoli ne, Ravazzolo 10, Migliorini ne, Mastrilli (L), Gambini, Visentin 4, Stafoggia ne, Bulovic 13, Melandri 6, Rocha Drewnick, Stival 14. All. Benedetti

ACES: Offanengo 2, Imola 5

BATTUTE SBAGLIATE: Offanengo 9, Imola 7

MURI: Offanengo 6, Imola 5

ERRORI PUNTO: Offanengo 11, Imola 9

DURATA SET: 35’, 26’, 29’ Totale: 97’

Un’eroica ed indomita Clai Imola Volley espugna in tre set il campo della capolista Trasporti Bressan Offanengo e centra la seconda vittoria esterna consecutiva in appena sette giorni (dopo quella in rimonta di Concorezzo...), la terza complessiva in questa appassionante e combattutissima Pool Salvezza.