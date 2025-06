Volley A2 donne, Polina Malik nuovo opposto della Clai Imola

Colpo di mercato della Clai Imola in vista della prossima stagione in A2. L’israeliana Polina Malik è il nuovo opposto biancazzurro. Malik ha maturato esperienze nel campionato italiano dal 2021 (contando una stagione anche nella massima serie): ora è pronta a usare il suo braccio pesante per la formazione imolese.

L’opposto classe 1998, ucraina di nascita e israeliana di passaporto, arriva alla corte di coach Simone Bendandi per portare innanzitutto qualità e quantità dal punto di vista offensivo, oltre ad una discreta dose di esperienza già maturata a questi livelli negli ultimi anni della sua carriera. Malik ha iniziato il suo percorso nel mondo della pallavolo proprio in Israele (dal 2017 al 2019) prima di trasferirsi all’estero, giocando prima nel massimo campionato tedesco con il Ladies in Balck di Aachen (nel 2019-20) e in seguito nella serie A finlandese difendendo i colori del Polkky Kusamo (2020-21). Subito dopo l’approdo in Italia ingaggiata dalla Cbf Balducci di Macerata, formazione marchigiana con la quale subito il primo anno conquista da grande protagonista una storica e bellissima promozione in A1. Dopo una stagione nella massima serie vissuta con la stessa casacca sulla pelle, il trasferimento a Brescia (dove torna a giocare l’A2 nella stagione 23-24) prima dell’ultima esperienza con la maglia di Melendugno appena terminata con una salvezza nel complesso molto più che agevole.