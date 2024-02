Volley A2 donne, per la Omag-Mt è sempre più dura ma il presidente fissa l’obiettivo

Tutti appesi alla matematica. Con la consapevolezza che se era difficile prima, figurarsi adesso. Perché dopo la sconfitta di domenica a Como, i punti di distacco della Omag-Mt dal quinto posto che vale l’accesso ai play-off, sono diventati otto e altrettante gare da giocare.

«Quando siamo entrati in Pool Promozione, eravamo consapevoli del fatto che il distacco fosse importante e, infatti, nessuno di noi si è posto obiettivi particolari - spiega il presidente Stefano Manconi -. Ci siamo detti che avremmo dovuto giocare gara dopo gara e che i conti si sarebbero fatti solo alla fine della stagioone. La matematica ci tiene ancora in corsa, davanti, a parte le prime tre (Perugia, Busto Arsizio e Messina, ndc) le altre non stanno vivendo un momento non facile e quindi abbiamo il dovere di provarci fino in fondo».

Il numero uno di via Fornace Verni torna alla sconfitta di domenica scorsa in casa di Albese. «Alle ragazze non possiamo imputare nulla. Hanno giocato una buona partita. Abbiamo semplicemente trovato dall’altra parte una squadra forte, ben organizzata, che gioca una buona pallavolo e che ha confermato la sua solidità. All’inizio della stagione ha avuto un po’ di problemi con le sue straniere, ma appena li ha risolti, ha iniziato a dimostrare la sua forza. La bontà della nostra partita sta nel fatto che le abbiamo portate al quarto set e che siamo state dentro la gara fino al 21-21, poi sono state brave loro».

Sfide ravvicinate

Adesso, all’orizzonte, c’è una doppia sfida in appena tre giorni, che dirà molto sul futuro di San Giovanni. Perché domenica arriverà al Pala Marignano Città di Messina, poi, mercoledì, si salirà in Friuli per affrontare Talmassons che, nel frattempo, battendo 3-0 Macerata direttamente al Banca Macerata Forum, ha messo la freccia proprio sulla Omag-Mt lasciando le romagnole a -3. «Come ho detto prima, ragioniamo di partita in partita anche se è innegabile che già mercoledì prossimo avremo un quadro più preciso sulla nostra Pool Promozione. Sono due partite difficili, ma se vogliamo recuperare punti sulle squadre che ci precedono, dobbiamo fare di tutto per vincerle».

Fortunatamente domenica le romagnole riceveranno le isolane in casa e il fattore campo al PalaMarignano è un fattore determinante. Con Busto Arsizio sono stati il settimo in campo spingendo Turco e compagne a compiere una vera e propria impresa. La speranza è che possa arrivare un bis.