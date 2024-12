Volley A2 donne, Omag-Mt pronta allo scontro diretto di Santo Stefano

Sarebbe davvero un “botto” di fine anno di quelli che ti possono caratterizzare la stagione. Battere Macerata giovedì al Pala Marignano (ore 17, arbitrano Manzoni e Guarnieri) per la Omag-Mt significherebbe non solo mettere altri punti in cascina in chiave Pool Promozione, ma raggiungere quantomeno Messina in testa se non addirittura superarla e tornare a vedere tutti dall’alto verso il basso. Battere le marchigiane vorrebbe confermare cosa stanno facendo le romagnole.

I numeri di Macerata

Non sarà facile perché Macerata, partita con ambizioni di promozione, sa che è l’ultimo treno per riportarsi a ridosso delle prime. Fiesoli e compagne hanno 27 punti, a -4 da San Giovanni e -6 di Messina che ha già giocato in anticipo la sua gara. Perdere significherebbe abbandonare non solo i primi due posti, ma scivolare anche in chiave Pool Promozione. La Cbf sale in Romagna reduce da tre vittorie di fila e ha tra le sue fila quattro ex: Giulia Bresciani, Asia Bonelli, Alessia Mazzon e Clara Decortes. Una squadra, quella di Lionetti, senza punti deboli che ha in Battista e nelle stesse Decortes e Mazzon le sue principali bocche di fuoco. Senza dimenticare il centrale Caruso capace di mettere a terra 123 punti e regina dei muri con 49.

Le parole di Bellano