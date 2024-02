Volley A2 donne: Omag-Mt, per continuare a crederci bisogna fare tre punti con il Messina

Tanto coraggio, una buona dose di incoscienza, il solito, grande, sostegno dei “nipoti”, e un pizzico di fortuna, che non guasta mai. Con la speranza che il tutto possa essere sufficiente per avere ragione di Messina, una delle super corazzate di questo campionato. L’appuntamento per Omag-Mt è fissato alle 17 di questo pomeriggio (arbitrano Ruggero Lorenzin e Simone Cavicchi) al Pala Marignano che, per l’occasione, vedrà sulle sue tribune più di cento spettatori targati Athena Rimini, la società di pallavolo del presidente Cristiano Vitali che ha risposto presente all’invito di San Giovanni.

«Per noi si tratta di un crocevia fondamentale – chiarisce subito coach Matteo Bertini – sappiamo che tra domani (oggi, ndr) e mercoledì con Talmassons ci giocheremo tanto del nostro futuro. La matematica ci lascia ancora una fiammella di speranza e noi dobbiamo fare di tutto per alimentarla. Anche perché ne abbiamo le possibilità. In settimana ci siamo allenate forte, le ragazze stanno bene e hanno voglia di ripetere l’impresa fatta con Busto Arsizio. Sappiamo che dall’altra parte troveremo una corazzata che gioca una pallavolo meno veloce, più morbida, diciamo così, che ha un attacco molto prolifico in tutte le sue bocche da fuoco e una fase muro-difesa di grandissimo pregio. Noi abbiamo un’altra filosofia di gioco e dovremo essere brave a calarci subito nel canovaccio della gara».

Come sempre, a dare una mano alle “zie”, ci sarà un Pala Marignano che si preannuncia sold out. «Di questa cosa sono, siamo, orgogliosi. I nostri tifosi sono straordinari. Ho sempre sentito parlare del pubblico di San Giovanni in Marignano, ma viverlo è tutta un’altra cosa. Sapere di averli al nostro fianco è uno stimolo enorme, sappiamo che dobbiamo lottare anche per loro e questo in campo si percepisce. Ho saputo che con Messina arriveranno anche un centinaio di persone da Rimini, la cosa mi fa piacere perché è importante stare accanto alla società che in questo momento rappresenta l’eccellenza del territorio. Spero che si possano divertire».

Per quanto riguarda lo starting six come sempre al palleggio ci sarà Turco che avrà sulla sua diagonale Ortolani. Le attaccanti esterne saranno Nardo e Pecorari con Consoli e Parini sotto rete. Libero, Caforio.