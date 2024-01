Volley A2 donne: Omag-Mt, Manconi: “Vogliamo chiudere al massimo”

Gli obiettivi per questa seconda parte di stagione, il mercato, ma, soprattutto, il futuro della sua Omag-Mt. È uno Stefano Manconi a 360 gradi quello che si appresta a ributtarsi sui taraflex dell’A2.

Presidente, a tre gare dalla fine della regular season dovete conquistare un solo punto per entrare in Pool Promozione. Verrebbe da dire, cosa fatta. Ma poi?

«Per prima cosa non vogliamo conquistare solo il punto che ci manca, ma vogliamo cercare di vincere tutte e tre le partite che rimangono. Poi, vedremo».

In che senso, scusi?

«Nel senso che arrivare in zona play-off non sarà facile, considerando che i 7 punti che attualmente ci distanziano dalla quinta in classifica sono un distacco non facile da colmare. Anche perché nella seconda fase andremo a scontrarci con squadre come Busto Arsizio, Perugia o Messina che non solo hanno avuto a loro disposizione budget importanti, ma hanno anche avuto la buona sorte di non avere infortuni».

A differenza vostra, invece.

«Esattamente. Sarà una banalità sottolinearlo, ma la nostra stagione è stata altamente condizionata da tutto quello che ci è capitato. Non solo dai due infortuni gravi, quelli di Cabassa e Saguatti, e dallo stop forzato di Caforio (che, però, domenica con Mondovì sarà della partita, ndr), ma anche dai tanti acciacchi che ci stiamo portando dietro da inizio campionato».

A questo proposito, arriverà qualcuno a rinforzare la squadra in posto4?

«Non credo. Abbiamo avuto un paio di possibilità ma per un motivo o per un altro non se ne è fatto nulla. Rimaniamo vigili su un mercato comunque molto limitato già in partenza da alcune regole federali piuttosto incomprensibili e a mio avviso in contrasto con la nuova legge sul lavoro sportivo, consapevoli che potremmo anche scegliere di concludere la stagione con le giocatrici attuali».

Quindi mercoledì prossimo, a Perugia, in Coppa cosa ci si deve aspettare?

«Il massimo impegno, come sempre. Sperando di trovare il classico jolly. Anche perché per l’occasione ci saranno sia Caforio sia Nardo e quindi ritroveremo quasi tutta la squadra titolare. Sicuramente non sarà facile, ma noi non abbiamo nulla da perdere»

Presidente, cambiamo discorso. Nell’ultima assemblea di Lega si è parlato di introdurre il video-check anche in A2. Questo significherà un aumento di costi per le società che andranno a sommarsi a quelli di utenze, benzina, trasferte... San Giovanni è pronta a reggere l’urto?

«Noi abbiamo una situazione consolidata di sponsor ormai da anni. Però la preoccupazione c’è, inutile negarlo. Il giochino del video-check, con il probabile aumento delle tasse gara, ci costerà circa 15.000 euro. Poi c’è anche il discorso legato alla nuova legge sullo sport. Sommato il tutto, rispetto al budget di quest’anno, serviranno altri 50.000 euro. Quindi, per rispondere alla domanda, dovremo risentirci tra un paio di mesi».

Pullman per la Coppa

Intanto la società mette a disposizione un pullman per la gara di coppa Italia di mercoledì 10, alle 20.30, contro Perugia. La partenza è prevista dal Pala Marignano alle 17. La quota di partecipazione è di 8 euro a persona, escluso il biglietto d’ingresso. Chi è interessato può contattare il 348-3914572 o il 377-3221887.