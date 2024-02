Volley A2 donne, Omag-Mt inarrestabile: i play-off sono ormai alla portata

Sei vittorie nelle ultime sette partite, diciannove set vinti, otto persi, 620 punti realizzati, 527 sub’ti. E un sogno, quello dei play-off, che all’inizio della Pool Promozione sembrava impossibile e che invece ora è lì per la Omag-Mt, a un solo punto di distanza. Ma soprattutto tanta fiducia in sé stesse e nelle compagne. Che, poi, è stato il manifesto della straordinaria vittoria di domenica su una Perugia arrivata al Pala Marignano scarica dal punto di vista nervoso dopo la vittoria in Coppa Italia, ma che non si aspettava una squadra romagnola così arrembante.

«Tutto vero. A me, con Brescia, l’anno scorso, è capitata la stessa cosa. Arrivammo in finale con Roma e le partite successive furono molto difficili, non tanto dal punto di vista fisico quanto da quello nervoso. Hai uno scarico di adrenalina importante e ripartire non è facile - conferma il centrale della Omag-Mt, Claudia Consoli, che sta giocando un campionato straordinario -. Noi però domenica abbiamo disputato una partita di altissimo livello in tutti i fondamentali, soprattutto nella fase muro-difesa. Ma credo che la carta vincente sia stata un’altra: abbiamo accettato di sbagliare. Contro squadre di questo livello non puoi permetterti la ‘palletta’ facile e allora sei portata a rischiare, ma questo significa alzare la possibilità di errore. Noi ci siamo dette che andava bene, che se fosse capitato dovevamo pensare subito alla palla successiva. Poi quando abbiamo visto che i colpi ci riuscivano e che loro ci stavano subendo abbiamo preso sempre più fiducia in noi stesse ed è venuta fuori una grande partita grazie anche al nostro meraviglioso pubblico che personalmente mi ha dato i brividi. E poi vedere tante bambine, tante ragazze sugli spalti che ti vengono a vedere, che ti chiedono una foto o che ti mettono come sfondo dello schermo sul loro cellulare, ti inorgoglisce ma ti dà anche una grande responsabilità verso questo sport».

Altra prova del nove

Dalla prima della classe, Perugia, a Busto Arsizio, la sua immediata inseguitrice che nella gara d’esordio della Pool Promozione, al Pala Marignano, ha perso 3-2. Ma quella di sabato sarà tutta un’altra partita. Anche perché la Omag-Mt adesso inizia ad avere la pressione un po’ alta. «Veniamo da una striscia positiva importante. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, ma soprattutto abbiamo tanta fiducia in noi stesse e nel nostro gioco. Adesso, però, dobbiamo essere brave soprattutto a livello mentale. L’obiettivo deve essere continuare a giocare a mente libera, avendo la consapevolezza dei nostri mezzi e portando sempre massimo rispetto per le nostre avversarie».