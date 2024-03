Volley A2 donne: Omag-Mt, il destino è nelle proprie mani

Due vittorie interne, domenica con Albese e il 24 con Talmassons, e almeno un colpo esterno, il 17 a Messina o il 30 a Perugia. È la tabella che deve seguire la Omag-Mt se vuole conquistare i play-off per il terzo anno consecutivo. Spareggi promozione che al momento vedono coinvolte cinque squadre per due posti. Perché, a meno di clamorosi sviluppi, Perugia, con i suoi 63 punti, è la favorita numero uno per il salto diretto in A1 visto che, a quattro giornate dal termine, ha quattro punti di vantaggio su Busto Arsizio e domenica se la vedrà con un Montecchio in completo disarmo. Le bustocche, invece, di punti ne hanno 59 e la certezza matematica di essere, mal che vada, già in semifinale. Alle loro spalle anche Messina, con 53 punti, è certa della post season, rimane da capire in che posizione. Gli altri due posti, invece, sono tutti da assegnare.

Macerata (49 punti)

Le marchigiane avranno uno scontro diretto in casa di Talmassons (47) per poi andare sulle rive del lago di Como contro Albese (43), ospitare Messina e chiudere sul campo di Busto Arsizio dove, fino adesso in stagione, nessuno è riuscito a conquistare un solo punto.

Talmassons (47)

Le friulane nel prossimo turno di campionato ospiteranno Macerata e poi una Mondovì che sta onorando al meglio il suo campionato. Il 24 marzo lo scontro verità in casa della Omag-Mt per poi chiudere con una gara facile facile affrontando Montecchio.

Cremona (45)

All’esordio in Pool Promozione sembrava avere i play-off in tasca e, invece, domenica dopo domenica, si è fatta recuperare tutta la dote che aveva e adesso rischia seriamente di rimanere fuori anche perché il suo calendario è tostissimo. Domenica scenderà a Messina per poi ospitare prima Perugia e poi Busto Arsizio e chiudere a Como.

Omag-Mt (44)

Ha il destino nelle proprie mani grazie a un calendario che le regala la possibilità di giocarsi le due partite più importanti al Pala Marignano che è sempre un fattore determinante. Si parte con Como che domenica scorsa ha perso una grande occasione facendosi superare in casa da Mondovì (2-3). Per le lariane, quella di San Giovanni, è sicuramente l’ultima chiamata. Poi Nardo e compagne scenderanno a Messina in una sfida che sarà tutta da giocare. Le siciliane, all’andata, hanno perso nettamente dimostrando di subire il gioco delle romagnole. Il 24 si torna a casa dove arriverà Talmassons in quello che molto probabilmente sarà lo scontro decisivo. Poi la chiusura al Pala Barton di Perugia che dovrebbe essere già agghindato a festa.

Como (43)

Bisogna capire se il passo falso con Mondovì è arrivato perché le lariane sono appagate o perché magari l’hanno presa sottogamba. Come detto, domenica, per loro, con la Omag-Mt sarà la partita della vita perché poi riceveranno Macerata e chiuderanno con Montecchio e Cremona.