Volley A2 donne, Omag-Mt da sogno contro la capolista Perugia

OMAG-MT-BARTOCCINI 3-0

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.: Ortolani 20, Ghibaudo, Consoli 8, Parini 5, Meliffi, Giacomello, Turco 1, Pecorari 6, Nardo 10. Caforio (L). N.e.: Salvatori, Cangini. All.: Bertini.

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Messaggi 1, Traballi 3, Atamah, Viscioni 1, Ricci 1, Bartolini 3, Montano 12, Cogliandro 4, Kosareva 9. Sirressi (L). N.e.: Lillacci, Braida, Turini. All.: Giovi.

ARBITRI: Pasciari e Morgillo.

PARZIALI: 25-22, 25-17, 25-16.

NOTE: Durata set: 26’, 26’, 23’ (tot. 85’). Battute vincenti: Omag-Mt 7, Bartoccini-Fortinfissi 2. Battute sbagliate: Omag 11, Bartoccini 7. Muri: Omag 8, Bartoccini 3. Errori: Omag 21, Bartoccini 26.

Meglio di così è praticamente impossibile. Un’Omag-Mt da favola annienta (3-0) la capolista Perugia e, grazie al tie-break che esalta Como in casa di Cremona, vede i play-off a un solo punto di distanza. Una gara da urlo quella delle ‘zie’ che dopo aver regolato Busto Arsizio e Messina regalano lo stesso trattamento alla recente vincitrice della Coppa Italia. Lo fanno grazie anche alla spinta di un Pala Marignano completamente esaurito in ogni ordine di posto, con i ‘nipoti’ che hanno confermato di essere un fattore determinante.

San Giovanni asfalta Perugia in ogni fondamentale: in battuta, dove gli ace sono sette ma dove Pecorari (non ce ne voglia Ortolani, ma ieri l’mvp se lo meritava tutto lei) e compagne mettono costantemente in difficoltà la linea di ricezione umbra (appena il 19%), in attacco dove le biancazzurre chiudono con un 41% che non racconta tutta la verità e, soprattutto, nella fase muro-difesa dove Omag-Mt ha giocato una partita sontuosa.

La partita

Anche la testa è stata fondamentale, in modo particolare nel primo set perché sopra di 4 (10-6), le ‘zie’ sono state riprese e superate (11-12), ma non hanno mai perso la bussola e sul 18-18 hanno allungato con un ace di Nardo, un attacco di Ortolani prima di un punto di bravura di Pecorari seguito da un ace che fa 25-22.

Perugia, già scarica di adrenalina, subisce il colpo e nel secondo set sparisce subito dal campo con Pecorari che dai 9 metri continua a fare male e con Ortolani capace di ‘bucare’ sempre la difesa. Il tutto si chiude come nel primo set, solo che questa volta l’ace è di una Turco anche ieri in formato extra lusso.

Le umbre provano a scuotersi un po’ e nella terza frazione si appoggiano a Montano che non sbaglia un colpo, ma è un fuoco di paglia perché sul 5-5, Omag-Mt riprende il largo grazie a un paio di ‘veloci’ di Parini. Poi è ancora Pecorari a spingere in battuta. In difesa Caforio tira su tutto quello che si può tirare su e grazie anche a Meliffi permettono a Turco di smarcare le compagne. Si arriva al primo match-ball con Cogliandro a dire di no. Poi è Messaggi a regalare set, gioco e vittoria a San Giovanni che ora può sognare.