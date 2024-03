Volley A2 donne, Omag-Mt, addio ai play-off: fatale la disfatta contro Como

Omag-Tecnoteam 0-3

OMAG-MT: Ortolani 15, Ghibaudo, Consoli 7, Parini 8, Meliffi, Giacomello 3, Turco, Pecorari 4, Nardo 6. Caforio (L). N.e.: Salvatori, Cangini, Saguatti. All.: Bertini.

TECNOTEAM: Veneriano 7, Nicolini, Zatkovic 18, Bulaich 11, Longobardi 8, Patasce, Meli 8. Fiori (L). N.e.: Brandi, Bernasconi, Radice. All.: Chiappafreddo.

ARBITRI: Giglio e Grossi.

PARZIALI: 22-25, 21-25, 20-25.

NOTE: durata set: 27’, 26’, 26’. Totale: 1h27’. Battute vincenti: Omag-Mt 1, Tecnoteam 3. Battute sbagliate: Omag-Mt 12, Tecnoteam 8. Muri: Omag-Mt 4, Tecnoteam 5. Errori: Omag-Mt 23, Tecnoteam 20.

Addio sogni play-off. La Omag-Mt sceglie la domenica meno indicata per incappare nella classica giornata no, viene letteralmente presa a pallonate da Como (0-3) e vede frenare in modo molto brusco il suo cammino verso gli spareggi promozione.