Volley A2 donne, Omag a caccia della vittoria contro Lecco

Punti preziosi in palio per la Omag-MT San Giovanni in Marignano di coach Matteo Bertini. Domenica alle 17 le romagnole scenderanno in campo al Palamarignano per affrontare la Picco Lecco, nell’ottava giornata di andata della Serie A2 femminile girone B.​ Reduci da due sconfitte consecutive, una casalinga contro Macerata ed una esterna a Mondovì, Ortolani e compagne necessitano di una vittoria per mantenere la quarta posizione in classifica e tenere alta l’asticella del morale. La formazione marignanese punterà su un gioco corale, di grande impatto al servizio ed in difesa, oltre ad una precisione mirata in attacco. Requisiti fondamentali per affrontare la sfida contro la Picco Lecco.