Volley A2 donne, Lisa Esposito nuova banda della Clai Imola

Nuovo innesto di grande valore per la Clai Imola Volley in vista del prossimo campionato di A2: la talentuosa banda Lisa Esposito vestirà la maglia biancoblu nella prossima stagione.

Classe 2005, veneziana di nascita, schiacciatrice di 187 centimetri, Lisa è considerata uno dei profili più interessanti della sua generazione. Cresciuta nel Synergy Volley di Venezia, ha poi proseguito il proprio personale percorso di crescita nel Club Italia (dal 2021 al 2023) conquistandosi già giovanissima parecchio spazio in serie A2 e meritandosi quindi in diverse occasioni la gioia della convocazione nelle diverse nazionali giovanili azzurre. Nella sua carriera da pallavolista anche le preziose esperienze, sempre nella seconda serie nazionale, con le casacche di Melendugno (stagione 2023/24) e di AltaFratte (dal 2024 al 2026), formazione padovana dalla quale è stata prelevata negli ultimi giorni per sbarcare con rinnovate ambizioni sulle rive del Santerno. “Imola mi ha sempre incuriosito parecchio - ha detto Esposito - ho sempre sentito parlare piuttosto bene di questa società, ho assistito alla loro promozione dalla B1 alla A2... ed inoltre qualche anno fa ci giocava mia sorella, che si è trovata molto bene nell’ambiente della Clai”.