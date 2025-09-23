Volley A2 donne, la presentazione della Clai Imola a Villa La Babina

È stata presentata ieri sera, nell’incantevole cornice di “Villa La Babina” di Sasso Morelli, la squadra della Clai Imola Volley che si appresta ad affrontare per il secondo anno consecutivo il campionato di A2 di pallavolo femminile.

L’evento inaugurale della stagione denominato “Volley in Villa”, fortemente voluto dal main sponsor e dalla società santernina, ha visto la presenza tra gli altri del sindaco di Imola Marco Panieri, del presidente di Clai Giovanni Bettini e del presidente di Clai Imola Volley Stefano Mongardi, oltre ovviamente alla partecipazione di tutte le ragazze della prima squadra Clai e dell’intero staff tecnico che sarà sempre al loro fianco in questo affascinante percorso di crescita condivisa.

Durante la piacevole serata, alla quale hanno partecipato anche tutte le formazioni del settore giovanile di Clai Imola Young, è stata illustrata nei minimi dettagli la stagione sportiva che sta per iniziare e che vede il club imolese di nuovo nel gotha della pallavolo italiana con rinnovato entusiasmo e con altrettanta voglia di ben figurare dopo la storica salvezza conquistata sul campo appena pochi mesi fa.

Durante l’evento sono intervenuti con le loro parole il coach Simone Bendandi e il capitano Sofia Cavalli, che ha dato appuntamento a tutti i tifosi per la prima partita interna del campionato programmata per domenica 12 ottobre (alle ore 17) al PalaRuggi contro Offanengo.