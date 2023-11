Volley A2 donne, la Omag-Mt sbanca Costa Volpino e vola nei quarti di Coppa Italia

COSTA VOLPINO 0

OMAG-MT 3

COSTA VOLPINO Agbortabi 8, Dell’Orto 1, Agazzi 3, Boshnakova 2, Ghezzi 13, Mazzoleni 2, Rossi 7, Campos, Lancini 12. Gay (L). All.: Cominetti.

OMAG-MT Ortolani 17, Salvatori, Cangini, Consoli 10, Parini 10, Giacomello 7, Turco 3, Pecorari 3, Nardo 9. Caforio (L). N.e.: Ghibaudo, Saguatti, Meliffi. All.: Bertini.

ARBITRI Pernpruner e Testa.

PARZIALI 20-25, 29-31, 18-25.

NOTE Battute vincenti: Costa Volpino 0, Omag-Mt 1. Battute sbagliate: Costa Volpino 8, Omag-Mt 9. Muri: Costa Volpino 3, Omag-Mt 13. Errori: Omag-Mt 18, Costa Volpino 22.

COSTA VOLPINO

Obiettivi centrati. Omag-Mt espugna con un rotondo 3-0 Costa Volpino, conquista i quarti di finale di Coppa Italia, accorcia sul trio di testa e allo stesso tempo allunga sulla quinta che rimane Mondovì. Insomma, meglio di così per San Giovanni non poteva andare. Una partita dove il secondo set, terminato 31-29, è stato l’ago della bilancia che ha sorriso alle romagnole. Si parte con le due squadre a braccetto fino al 18-18 quando Nardo mette la freccia e in coppia con Consoli stende le bergamasche (25-20). La seconda frazione è combattutissima e la carta vincente delle romagnole è Pecorari che quando entra nella fase finale non sbaglia un colpo prima che san Ortolani salga in cattedra e chiuda 31-29. Il terzo set inizia subito con Omag-Mt a scattare in avanti, 3-0. I titoli di coda sembrano dietro l’angolo e invece Costa Volpino non molla e rimane attaccata fino al 17-19 quando Ortolani va in battuta e mette in difficoltà la linea di ricezione delle bergamasche che faticano tantissimo a mettere la palla a terra anche perché le “zie” in difesa non ne fanno cadere più una e alla fine Giacomello mette il punto esclamativo

Soddisfatto a fine partita il tecnico Matteo Bertini: «Sono contentissimo. È una vittoria importante che ci permette di centrare l’obiettivo Coppa Italia e di recuperare terreno sulle prime. Tre punti d’oro in una situazione non semplice, complimenti alle ragazze».