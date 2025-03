Ci sono serate che rimangono scolpite nella storia di ognuno di noi. Partite che nessuno dimenticherà mai. Sfide di cui ricorderai per sempre i tuoi vicini di poltroncina. Perché in quella sera si è fatta la storia. E questa è una di quelle sere. L’appuntamento è per le ore 20 al Pala Marignano (arbitrano Erman e Viterbo) dove la Omag-Mt, battendo Melendugno (da tre o da due punti non importa), si regalerebbe una promozione in Serie A1 che marchierebbe a fuoco la storia della pallavolo italiana al termine di una stagione che le ha regalato anche la Coppa Italia. Quindici ragazze che con il loro allenatore hanno fatto battere il cuore dei loro straordinari tifosi, i Nipoti: cuori che questa sera pulseranno all’unisono per un sogno che potrebbe diventare realtà.

La storia passa da Melendugno

Tra la storia e Omag-Mt c’è di mezzo, però, una squadra, Narconon, che salirà in Romagna con l’obiettivo di non fare la parte della vittima sacrificale. Una squadra che all’andata mise in difficoltà San Giovanni in Marignano anche perché dotata di un roster di tutto rispetto. A partire dall’espertissima palleggiatrice, Caracuta, passando per il libero Ferrario (ex Cuneo in A1) e la schiacciatrice, anche lei ex A1, Tanase. Senza dimenticare Polina Malik, opposto che se in serata diventa immarcabile. E, paradossalmente, a complicare un po’ le cose alle “Zie” ci potrebbe essere anche l’aspetto emotivo. Vedere il traguardo così da vicino, con un palazzetto sold out, qualche piccola scossa emotiva potrebbe darla. Ma all’Unipol Arena, nella finale di Coppa, Omag-Mt ha saputo trasformare quell’atmosfera in propellente per mettere sul taraflex una prestazione da urlo.

Le parole del tecnico

«Ci siamo, siamo vicini a un traguardo storico, ma che ancora non è stato tagliato. Quindi massima attenzione e massima concentrazione – dice giustamente il tecnico Massimo Bellano, uno dei grandi artefici di questa straordinaria cavalcata - Melendugno è un’ottima squadra, con giocatrici esperte e non verrà da noi sicuramente a fare da comparsa, come è giusto che sia. Del resto a noi, fino adesso, nessuno ha regalato nulla. Le ragazze sanno quello che devono fare e non vedono l’ora di giocare. Finalmente avremo anche il palazzetto sold out, o così mi hanno detto. Mi dispiace che sia arrivato solo adesso perché questa squadra se lo meritava già da tempo per tutto quello che ha fatto».

Le scelte di Bellano