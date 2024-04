Volley A2 donne, la Omag-Mt saluta Turco, Caforio, Salvatori e Giacomello

La Omag-Mt saluta quattro grandi protagoniste della scorsa stagione. “Le stagioni scorrono - scrive il club in una nota - i roster si rinnovano, ma i momenti indimenticabili restano. È giunto il momento di dire arrivederci a Alice Turco dopo tre stagioni da protagonista assoluta in cabina di regia. Giorgia Caforio il libero aspira tutto, Chiara Salvatori “the wall”, e Marina Giacomello giovane opposto dal futuro assicurato. Queste straordinarie atlete non solo ci hanno stupito con la loro tecnica e professionalità, ma ci hanno anche emozionato e dimostrato un legame incredibile con la squadra. La Consolini volley desidera ringraziarvi per il vostro straordinario impegno e vi augura il meglio per le vostre prossime avventure”.