Volley A2 donne, la Omag-Mt incassa il “sì” di Ortolani

Serena Ortolani ha detto sì. Anche per la prossima stagione, la terza, sarà lei l’opposto della Omag-Mt. Una conferma che tutti aspettavano con ansia in casa Consolini perché nonostante Serena abbia vinto tutto quello che c’era da vincere nel mondo della pallavolo, il suo entusiasmo è ancora quello di una ragazzina alle prime armi. L’ha dimostrato anche nel corso dell’ultimo campionato dove non si è mai risparmiata nonostante qualche piccolo acciacchino fisico. Per le sue compagne è un esempio e un’ispirazione. Senza dimenticare la sua leadership dentro e fuori dal taraflex.

Per lei quest’anno sarà la 27ª stagione partendo da quei primi approcci nel 1999-2000 con la maglia della Libertas Forlì. Poi da quel momento è stata sempre una scalata con Bergamo, Piacenza, Busto Arsizio, Pesaro, Casalmaggiore, Conegliano, Monza, Perugia e San Giovanni in Marignano.

Vestendo sempre la maglia della Nazionale. A casa, nella sua bacheca, ci sono quattro scudetti, due coppa Italia di serie A1, due Supercoppe, due campionati Europei, tre Champions League, una World Cup, una Challenge Cup, un World Grand Champions Cup. Più mille premi personali.

«La voglia di vincere è più forte di quella di smettere - ha detto -. A fare questa scelta mi ha motivato la società che ringrazio ancora una volta per la sua fiducia. L’ambiente unico che si trova solo qui a San Giovanni, ambizioso ma allo stesso tempo fiducioso, circondato da persone umili sempre pronte a dare il massimo per noi, sono stati un ulteriore stimolo. In più ci sono loro, i tifosi sempre pronti a sostenerci con passione. Ho voglia di ritornare a inseguire nuovi obiettivi, conoscere nuove persone, di imparare ancora e soprattutto di divertirmi, di divertire e perché no, dopo 31 anni di pallavolo, anche di stupirmi».

Con la conferma di Ortolani il sestetto titolare è completato. In palleggio ci sarà Cecilia Nicolini con Claudia Consoli e Sveva Parini centrali. Le due bande saranno Alice Nardo e Anna Piovesan mentre il libero sarà Sofia Valoppi.

