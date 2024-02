Volley A2 donne, la Omag-Mt crede sempre più ai play-off

Uno striscione lungo diversi metri con i colori biancazzurri: “E sola mai ti lascerò. Lotta e vinci insieme a noi”. E al fianco un enorme cuore rosso, in ricordo di San Valentino, con scritto Omag-Mt. È la sorpresa lasciata dai tifosi alle giocatrici tornate da Lignano Sabbiadoro dove hanno vinto una partita con Talmassons non bella tecnicamente, ma dove il grande cuore di San Giovanni ha fatto la differenza. E ora i play-off sono ad appena 3 punti.

«Ci credevamo prima, quando la distanza era più ampia, figuriamoci adesso - dice Sveva Parini, la migliore, al ‘Teghil’ dove ha messo a terra 14 punti attaccando con un 60% e chiudendo con un +11 -. Sapevamo che Messina e Talmassons sarebbero stati due snodi fondamentali del nostro percorso verso i play-off e aver conquistato 5 punti sui 6 disponibili, ci regala non solo tanto morale ma ci fa credere sempre di più nel lavoro che svolgiamo quotidianamente in palestra. Sappiamo che la strada è ancora lunga e ci sarà da lottare perché questa è una Pool Promozione di altissimo livello, ma noi ci siamo e faremo di tutto per conquistare il nostro sogno e regalare una grande soddisfazione ai tifosi».

La centrale di Erba torna sulla vittoria con Talmassons. «Non è stata una bella partita dal punto di vista tecnico, ma dalle mille sfumature. Andavamo avanti di break in break: noi piazzavamo un 3-0 e loro recuperavano e viceversa. Almeno fino alla vittoria del quarto set, poi lì è scattata la famosa molla e abbiamo giocato un tie-break al limite della perfezione dimostrando di volerla vincere a tutti i costi».

Una vittoria figlia anche della grande condizione fisica che stanno attraversando le romagnole. «Fisicamente stiamo bene, ma la cosa fondamentale è l’essere tornate ad allenarci al massimo. È da un paio di settimane che i ritmi sono alti e quando ti alleni bene, in partita i risultati si vedono. La fiducia in noi e nelle compagne è tanta (una menzione la meritano anche Meliffi, Ghibaudo e Giacomello che quando sono entrate hanno dato il loro contributo, ndc) e questa unione di intenti sarà determinante per il nostro futuro».