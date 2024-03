Volley A2 donne, la Omag-Mt ci prova dove nessuno ha mai preso punti

Un’impresa, di quelle che se riescono fanno vedere il futuro tutto a colori e la Omag-Mt lo sa. Sa che se oggi pomeriggio vuole violare il PalaBorsani di Busto Arsizio (si gioca alle 17, arbitrano Saba e Pecoraro), deve fare un qualcosa che fino a questo momento non è riuscita a nessuno.

Perché i numeri della Futura Volley tra le mura amiche sono impressionanti. Undici gare, tra quelle di campionato e di Pool Promozione e undici vittorie. Otto per 3-0, tre per 3-1. Trentatré set vinti, solo tre persi, 883 punti messi a segno, 611 quelli subìti. E poi c’è dell’altro, come se non fosse già sufficiente questo. Domenica, Busto, proprio grazie a San Giovanni che ha battuto 3-0 Perugia, ha visto i suoi punti dalla vetta passare da sei a cinque, che sono ancora tanti, ma non impossibili da recuperare.

Se è vero, però, che i numeri di Bonvicini e compagne spaventano, è altrettanto vero che la Omag-Mt vola sulle ali dell’entusiasmo grazie a una condizione psicofisica che a questo punto del campionato vale molto di più di tanti altri aspetti. San Giovanni sa benissimo che strappare punti al PalaBorsani vorrebbe dire non solo mettere del grande ego nella propria autostima ma soprattutto vedere i play-off sempre più da vicino.

«I numeri danno esattamente l’idea di quello che ci aspetta - sottolinea Matteo Bertini -. Come ho detto alle ragazze, per noi quella con Futura Volley deve essere prima di tutto una sfida con noi stesse. Sarebbe un qualcosa di straordinario riuscire a fare quello che nessuno fino adesso è riuscito a fare, ossia portare via punti dal PalaBorsani. Per farlo però dobbiamo continuare a esprimere lo stesso tipo di pallavolo che stiamo facendo vedere, ma soprattutto dobbiamo continuare ad avere lo stesso atteggiamento. Questo significa che affrontando squadre di questo calibro, non puoi permetterti palle facili, devi rischiare e quando rischi aumenti sensibilmente la soglia del possibile errore. Dobbiamo accettarlo e dobbiamo fare in fretta, nel caso, a voltare immediatamente pagina. Le ragazze stanno prendendo coscienza di questo e domenica scorsa contro Perugia sono state bravissime. Con Busto sarà una battaglia e sarà bellissimo farne parte».

Per quanto riguarda lo starting-six delle romagnole, in palleggio Turco con Ortolani in diagonale. Di banda Nardo e Pecorari con Parini e Consoli in posto 3. Libero, Caforio.