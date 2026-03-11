Volley A2 donne, la Clai Imola promuove Speek capo allenatore

La guida tecnica della prima squadra della Clai Imola Volley sarà affidata per le prossime tre partite di campionato, nonché per gli allenamenti settimanali, a Odelvys Dominico Speek. “Dominico gode di estrema fiducia e stima da parte nostra. Come in passato, ha risposto “presente” a questa nostra chiamata ed è già all’opera, insieme al resto dello staff tecnico (composto da Mastrilli, Mengozzi, Ricci, Ricci Petitoni e Succi) per chiudere il campionato di serie A2 nel migliore dei modi”, queste le parole del presidente santernino Stefano Mongardi.

“Per la seconda volta ho detto “presente” alla chiamata della società, che ringrazio per la fiducia. Mi sento pronto e assieme a tutte le ragazze daremo il meglio per raggiungere l’obiettivo”, il commento del nuovo coach imolese.