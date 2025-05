Volley A2 donne, la Clai Imola conferma Katarina Bulovic

Dopo le riconferme ufficiali di capitan Sofia Cavalli e di Arianna Gambini, arrivate puntuali negli scorsi giorni, la Clai Imola Volley ha deciso di puntare nuovamente sul talento e sulla professionalità di Katarina Bulovic anche per la prossima (tanto attesa) stagione di serie A2. La banda trentina, nata nel 2002, è stata indubbiamente una delle assolute protagoniste della storica salvezza ottenuta poche settimane fa dalla formazione imolese e grazie alle sue prestazioni in campo, sempre solide e convincenti per l’intera durata del campionato, ha convinto la società santernina a partire ancora da lei rendendola un punto di riferimento nella costruzione del roster che sarà presto a disposizione del nuovo coach Simone Bendandi.

Per Katarina, autrice di 293 punti complessivi nella serie A2 appena conclusa e disputata in maglia Clai, sarà il quinto campionato consecutivo giocato nella seconda serie nazionale (dopo le esperienze passate con Ravenna, Marsala e Brescia), bagaglio d’esperienza assolutamente consistente nonostante i 23 anni appena compiuti e fattore che con il tempo potrà rivelarsi davvero utilissimo all’interno del gruppo-squadra che sta nascendo giorno dopo giorno. “Sono davvero molto contenta - ha detto Bulovic - di rimanere a Imola un altro anno. La stagione appena conclusa è stata molto intensa e piena di cambiamenti, ma alla fine ci ha portato a rimanere in categoria. Mi piace l’ambiente che c’è qui a Imola, penso che si possa lavorare molto bene e fare ulteriori progressi. Inoltre, il fatto di conoscere già la società è sicuramente un fattore positivo per cominciare al meglio la prossima stagione fin da subito”.