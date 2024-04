Volley A2 donne, colpo di scena in casa Omag-Mt: il tecnico Bertini lascia e diventa il diesse di Bergamo

Colpo di scena in casa Omag-Mt. Matteo Bertini non è più l’allenatore delle ‘zie’. Ieri pomeriggio, il coach di Marotta, ha contattato il presidente Stefano Manconi annunciandogli di aver accettato la proposta arrivatagli da Bergamo, squadra che ha conquistato la salvezza in A1 all’ultima giornata. Ma non si siederà sulla panchina, bensì dietro una scrivania. Bertini, infatti, è il nuovo direttore sportivo della squadra orobica. Un vero e proprio choc per San Giovanni che aveva già raggiunto un accordo con Bertini. “È stato un fulmine a ciel sereno – conferma Manconi – anche perché mancava solo la firma sul contratto. Con Matteo avevamo anche messo nero su bianco la squadra per la prossima stagione. Mi ha detto che gli è arrivata un’offerta alla quale non ha potuto dire di no. Adesso? Con Babbi (il direttore sportivo marignanese, ndr) abbiamo già una lista di allenatori, ma come sempre l’uomo deve venire prima del professionista”.