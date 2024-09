Volley A2 donne, Clai ko di misura nel test contro Offanengo nel giorno del debutto di Rizzieri

Offanengo- Clai Imola 3-2 (25-13; 23-25; 26-24; 25-17; 13-15)

OFFANENGO: Bridi 4, Martinelli 15, Salvatori 7, Compagnin, Favaretto 6, Campagnolo 9, Tellone (L), Rodic 14, Tommasini (L), Caneva 9, Nardelli 15, Pinetti, Bole 8. All. Bolzoni

IMOLA: Pomili 6, Rizzieri 2, Bacchilega 8, Pinarello 3, Mescoli 4, Ravazzolo 10, Arcangeli ne, Migliorini 2, Mastrilli (L), Gambini (L), Visentin 3, Messaggi 4, Bulovic 9, Stival 14. All. Caliendo

Continua spedito il precampionato della Clai Imola Volley che nel suo primo viaggio stagionale lontano dalle rive del Santerno rimedia una sconfitta per 3-2 sul campo della Trasporti Bressan Offanengo, formazione che parteciperà al girone B del prossimo campionato di serie A2. Da segnalare gli evidenti miglioramenti di Pinarello in cabina di regia e l’esordio con la sua nuova maglia per Emma Rizzieri, giovane e talentuosa palleggiatrice arrivata in settimana nel gruppo del tecnico napoletano Nello Caliendo con il compito per nulla semplice di sostituire l’infortunata Sofia Cavalli.