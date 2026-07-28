Volley A2 donne, Clai Imola: si riparte il 17 agosto

Lunedì 17 agosto alle ore 18 scatterà ufficialmente la stagione 2026/27 della Clai Imola Volley, con il primo allenamento che darà il via alla preparazione in vista del campionato di A2 femminile. A guidare il gruppo sarà il nuovo head coach Marco Gazzotti, chiamato a raccogliere il testimone e a proseguire il percorso di crescita del club in un campionato che si preannuncia ancora una volta di altissimo livello.

Il primo banco di prova arriverà nel weekend del 19 e 20 settembre, quando la Clai prenderà parte al 5° Trofeo Pietro Bressan, tradizionale torneo precampionato organizzato dalla Dragons Volley Offanengo. Un appuntamento di grande valore tecnico che vedrà affrontarsi quattro formazioni di A2: oltre alle padrone di casa di Offanengo saranno presenti Monviso Volley, C.B.L. Costa Volpino e la Clai Imola.