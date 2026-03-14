Volley A2 donne, Clai Imola: Pellizzoni nuovo direttore tecnico

Nuovo direttore tecnico per la Clai Imola, che dopo il cambio in panchina da Bendandi a Speek ha annuncato l’arrivo di Matteo Pellizzoni. “Clai Imola Volley e Clai Imola Young - si legge in una nota - annunciano con grande soddisfazione l’arrivo di Matteo Pellizzoni nel ruolo di Direttore Tecnico, incarico oneroso ma allo stesso tempo molto prestigioso che andrà a ricoprire ufficialmente a partire dalla stagione 2026/27. Un nome piuttosto conosciuto, quello di Pellizzoni, nel panorama pallavolistico bolognese come profondo conoscitore del volley, sia maschile che femminile, e delle sue dinamiche. Nel corso della sua carriera ha collaborato a stretto contatto con importanti maestri del nostro sport, maturando di conseguenza un bagaglio di competenze ed esperienza che metterà ora al servizio del progetto giovanile targato Clai”.

Queste le parole al riguardo del presidente di Clai Imola Young Lorenzo Malavolti: “Siamo davvero entusiasti di questo accordo. Dopo le recenti dimissioni di Massimo Benedetti, al quale va il nostro più caloroso ringraziamento per il lavoro svolto negli anni trascorsi con noi, ci siamo presi un momento di riflessione per capire quale fosse, per entrambe le nostre società (Young e Volley), la strada migliore da percorrere per il futuro. Avviando le prime consultazioni con Matteo è stato subito amore a prima vista. Personalmente non ci conoscevamo, ma parlando ci siamo trovati allineati praticamente su tutto, con la volontà condivisa di mettere il settore giovanile sempre al centro del nostro progetto. Tante sono già le idee su cui iniziare fin da subito a lavorare insieme”.