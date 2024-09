Volley A2 donne, Clai Imola: la stagione di Sofia Cavalli è già finita

Sofia Cavalli, capitano della Clai Imola Volley, ha subito un brutto infortunio che la costringerà a rimanere lontana dai campi di gioco per tutta la prossima stagione sportiva.

Gli esami strumentali ai quali è stata sottoposta nei giorni scorsi la palleggiatrice imolese hanno infatti riscontrato la lesione del legamento crociato anteriore e del collaterale del ginocchio destro. In questo momento rimane ancora incerta la data nella quale Sofia sarà sottoposta all’intervento chirurgico di ricostruzione e di conseguenza diventa molto difficile indicare i tempi di recupero inerenti al periodo post-operatorio e al percorso riabilitativo che l’atleta dovrà seguire.

Tutto è iniziato lo scorso sabato 7 settembre durante l’allenamento congiunto con Altafratte svolto al PalaRuggi di Imola. Per la squadra di coach Nello Caliendo si trattava della prima uscita stagionale dopo le settimane iniziali interamente dedicate alla preparazione fisica e Sofia, entrata all’inizio del secondo parziale in sostituzione di Pinarello, si è accasciata a terra dopo pochi minuti dal suo ingresso lamentando immediatamente un forte dolore al ginocchio interessato. Subito si era capito che l’infortunio potesse essere di una certa gravità, ma rimaneva viva la speranza che queste sensazioni negative fossero sbagliate e fuorvianti. Speranza che purtroppo si è spenta subito dopo l’esito della risonanza magnetica svolta lo scorso lunedì che ha invece confermato in toto la gravità della lesione subita dalla regista santernina. In una nota “tutta la società Clai Imola Volley vuole stringersi a Sofia in questo momento così delicato e complicato da affrontare”.